Mitsubishi Colt 2023 дебютирует 8 июня

Субкомпактный хэтчбек станет второй моделью Mitsubishi, производной от Renault, после нового ASX. Mitsubishi готова вернуться в сегмент малолитражных автомобилей, вернув из мертвых шильдик Colt с французским акцентом. Дебют новой модели запланирован на 8 июня. Она будет обновленной версией Renault Clio, которая скоро будет обновлена, с гибридной силовой установкой.

Фото: PNZdrive PNZdrive

Автопроизводитель опубликовал еще один тизер Colt на своем немецком веб-сайте, показав часть задней двери и обратный отсчет до даты запуска. Первоначально подтвержденный в апреле 2022 года в темном тизере, субкомпактный хэтчбек снова появился во время объявления Mitsubishi о выпуске 16 новых серийных моделей к 2025 году в марте 2023 года. Визуальные эффекты, представленные на презентации, позволили лучше понять внешний дизайн.

Как и ожидалось, Mitsubishi Colt разделяет большинство панелей кузова с обновленной версией Renault Clio, что является последним примером инженерной мысли. Ожидается, что различия между ними будут ограничены решеткой радиатора и эмблемами Mitsubishi, аналогично стратегии, используемой для Renault Captur и Mitsubishi ASX, которые имеют одну и ту же архитектуру CMF-B.

Mitsubishi подтвердила, что предстоящий Colt будет иметь несколько вариантов трансмиссии, включая гибридную систему с самозарядкой. Они должны включать 1,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 90 л.с. и 1,6-литровый гибрид мощностью 143 л.с., которые идентичны вариантам, предлагаемым Renault Clio. Автопроизводитель также пообещал, что супермини будет поставляться с обширным оборудованием, включая полностью цифровую кабину и многочисленные функции комфорта и безопасности.