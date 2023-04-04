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1 час назад

Появились фото первого электрокара с натрий-ионной АКБ BYD Seagull

Мария Иванова

В СМИ появились первые фото от дилеров, получивших первые электромобили с натрий-ионной аккумуляторной батареей BYD Seagull. Об этом сообщает портал Carnewschina.

Продажи китайского электромобиля должны начаться в Китае в апреле. На появившихся снимках запечатлен BYD Seagull в бежевом кузове. У авто спортивный спойлер на крыше и трапециевидные фары.

Электрокар имеет пластиковую отделку в нижней части кузова, что делает его похожим на внедорожник. Но на самом деле это небольшой городской автомобиль с габаритами 3780/1715/1540 миллиметров и колесной базой 2500. У BYD Seagull пять дверей и четыре пассажирских места.

Seagull предлагает покупателям электродвигатель мощностью 75 киловатт (102 лошадиные силы, с аккумуляторной батареей LFP), запас хода в 405 километров и стартовую цену в 80 тысяч юаней (около 908 тысяч рублей). Также возможен вариант c электродвигателем мощностью 55 киловатт (75 лошадиных сил) с натрий-ионной батареей.

Аналитики «Открытие авто» ранее рассказали, что в России растет популярность китайских авто. С начала 2022 года в РФ открылось около 300 китайских автосалонов, а всего в стране их уже больше 930.

Чаще всего салоны открывали «дочки» группы Chery. Первое место по новым автосалонам занял Exeed (48 новых точек), за ним следовали Omoda (47 точек) и сама Chery (42).

Автоновости,Видео,BYD,Chery,
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