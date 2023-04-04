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1 час назад

Эти водители самые безопасные на дорогах

За рулем

Они становятся виновниками ДТП в два раза реже остальных.

Названы водители, которые реже остальных становятся виновниками ДТП
Фото: кадр из фильма «Перевозчик»кадр из фильма «Перевозчик»

Водители в возрасте от 59 лет, стаж которых составляет от 5 лет, или в возрасте от 50 лет со стажем от 10 лет (коэффициент возраст-стажа 0,9 и менее) в январе-феврале 2023 года становились виновниками ДТП со средней частотой, равной 2,8%. Это в два раза ниже средней частоты страховых случаев по ОСАГО в целом по РФ за этот же период (5,3%), сообщили в Российском союзе автостраховщиков.

Стоимость страховки для водителей, коэффициент возраста-стажа которых составляет 0,9 и менее, по итогам января-февраля 2023 года составила 5026 рублей, это почти на 40% меньше, чем средняя премия по ОСАГО за этот же период (8037 рублей).

У этой категории водителей оказалась ниже и средняя выплата по ОСАГО за аварии: в январе-феврале она составила 75 172 рубля, что на 7% ниже средней в целом по РФ за тот же период (81 253 рубля).

Неудивительно, что за эту категорию автовладельцев борются страховщики – это для них самые выгодные страхователи. В РСА подчеркивают, что проведенная индивидуализация тарифов позволяет безаварийным автовладельцам экономить на ОСАГО, а для остальных является «рублевым» стимулом ездить аккуратнее.

Автоновости,
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