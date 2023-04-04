Седан Chery Exeed E03 доберется до России

В этом месяце на автосалоне в Шанхае состоится премьера седана Exeed E03, имеющего статус глобального. Стало известно, что новинка доберётся и до России.

Фото: Пресс-служба Exeed Пресс-служба Exeed

Марка опубликовала изображения седана в камуфляже, на которых автомобиль в отличие от "шпионских" снимков оснащён серийной оптикой. Фото появились в соцсетях с хэштегом "#Exlantix - энергия будущего, которая станет началом новых возможностей". С небольшой правкой аналогичный пост вышел и у российского подразделения Exeed. Теперь сообщение по какой-то причине удалено.

Сайт "Китайские автомобили" со ссылкой на источник в компании пишет, что в списке экспортных стран есть Россия. Седан Exeed E03 также будет продаваться в Казахстане, где по неофициальным данным он появится до коцна 2023 года, и в Узбекистане.

Пока известно, что Exeed E03 - электрокар, мотор установлен на задней оси. Также ожидаются полноприводные модификации модели. Предполагаемая длина авто - 4,95 м, ширина - 2 м, а межступичное расстояние - около 2,9 м. Максимальный пробег по китайскому циклу составит 650-700 км, что в реальных условиях эксплуатации соответствует 450-500 км.

На китайском рынке основными конкурентами Exeed E03 станут BYD Han и Xpeng P7.

Если E03 и не доберётся до РФ в этом году, то марка всё же порадует премьерой: этим летом выйдет кросс-купе Exeed RX.

Пресс-служба Exeed