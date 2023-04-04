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3 минуты назад

Fit Service: стоимость запчастей выросла на 30-100%

Газета.Ru

Цены на автозапчасти в России с января 2022 года по март 2023 года выросли на 30-100%. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщила директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова. Эксперт отметила, что по сравнению с докризисным периодом подорожали абсолютно все запчасти на автомобили.

С начала года цены на запчасти выросли на 30-100%
Фото: Наталья Горшкова/РИА НовостиНаталья Горшкова/РИА Новости

«Сильно выросли в цене европейские запчасти. Многие товарные группы, например, насосы системы охлаждения, моторные масла, были запрещены к ввозу в нашу страну из Европы в 2022 году. Поэтому увеличились логистические цепочки и себестоимость доставки. В некоторых случаях приходится действовать через посредников, которые добавляют стоимость своих услуг. Рост цен на различные позиции составил от 30% до 100%», — сказала Овчинникова.

По ее словам, моторные масла, а также колодки на популярные модели, такие как Hyundai Solaris и Kia Rio, подорожали практически в два раза с января 2022 года.

Овчинникова отметила, что автовладельцы смогут найти любую запчасть на свой автомобиль, но, возможно, это будет не знакомый бренд, а какой-то менее известный производитель.

Ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр сообщил «Газете.Ru», что самыми популярными приемами обмана в автосервисах являются использование некачественных запчастей, залив поддельного масла, а также требование денег за невыполненные работы.

Автоновости,Kia Rio,Hyundai Solaris,Hyundai,Kia,
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