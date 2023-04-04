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1 час назад

Московских мотоциклистов призвали не открывать сезон преждевременно

Вечерняя Москва

Московских владельцев мотоциклов предупредили об опасностях, с которыми они могут столкнуться, пользуясь данным транспортом в период ранней весны. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Московских мотоциклистов призвали не открывать сезон преждевременно
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Ранней весной погода зачастую бывает нестабильной и часто меняется. Например, утром можно застать гололедицу на дорогах, днем — палящее солнце, а ближе к вечеру может пойти сильный дождь.

К тому же к этому времени асфальт все еще остается холодным, а летняя резина не обеспечивает должное сцепление с дорогой. При этом тормозной путь на гололеде намного длиннее — мотоцикл может просто перевернуться.

По этим причинам столичный департамент совместно с Госавтоинспекцией призывают дождаться официального открытия сезона в мае, а до этого момента можно «привести в порядок мотоцикл и повторить важные правила», передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В феврале авто- и мотошкола Мосгортранса получили 25 новых мотоциклов и 5 автомобилей. Для обучения на категорию А и в классе «Джимхана» выделили пять мотоциклов, еще два — для подростков 16–18 лет для обучения на категорию А1, а также 15 мотоциклов для детей в возрасте 5–16 лет.

Автоновости,ГИБДД,
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