Замглавы Минфина не против ремонта авто по ОСАГО подержанными запчастями

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил о допустимости применения бывших в употреблении запчастей в рамках ремонта автомобилей по ОСАГО, но не всех и с учетом мнения Минтранса . Об этом сообщает РИА «Новости».

«Конечно, рост цен на запчасти, это все очевидно, мы все это видим. <...> Вот, возникает здесь сразу вопрос с использованием б/у запчастей. <...> Понятно, что не могут быть «бэушные» тормозные колодки, но «бэушные» фары, наверное, могут быть», — приводит агентство слова Моисеева на совещании в Совете Федерации , посвященном ОСАГО.

По словам Моисеева, он не знает, как подобная мера может быть организована на практике. Чиновник пообещал уточнить в Минтрансе, можно ли урегулировать вопрос применения подержанных запчастей для ремонта автомобилей по ОСАГО «при этом не компенсируя вопрос безопасности» и сообщил, что будет ориентироваться на позицию Минтранса.