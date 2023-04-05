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1 час назад

Замглавы Минфина допустил ремонт машин по ОСАГО подержанными запчастями

Газета.Ru

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил о допустимости применения бывших в употреблении запчастей в рамках ремонта автомобилей по ОСАГО, но не всех и с учетом мнения Минтранса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Замглавы Минфина не против ремонта авто по ОСАГО подержанными запчастями
Фото: Максим Богодвид/РИА «Новости»Максим Богодвид/РИА «Новости»

«Конечно, рост цен на запчасти, это все очевидно, мы все это видим. <...> Вот, возникает здесь сразу вопрос с использованием б/у запчастей. <...> Понятно, что не могут быть «бэушные» тормозные колодки, но «бэушные» фары, наверное, могут быть», — приводит агентство слова Моисеева на совещании в Совете Федерации, посвященном ОСАГО.

По словам Моисеева, он не знает, как подобная мера может быть организована на практике. Чиновник пообещал уточнить в Минтрансе, можно ли урегулировать вопрос применения подержанных запчастей для ремонта автомобилей по ОСАГО «при этом не компенсируя вопрос безопасности» и сообщил, что будет ориентироваться на позицию Минтранса.

Автоновости,Алексей Моисеев,Минтранс РФ,Совет Федерации,
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