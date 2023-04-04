Петербуржец взыскал с производителя 50 млн рублей за неисправный Genesis G90

Житель Санкт-Петербурга взыскал с автопроизводителя »Эллада Интертрейд» более 49,7 млн рублей в рамках иска о защите прав потребителей после того, как его в его автомобиле Genesis G90 возникли неисправности, а дилер не смог их устранить. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Фото: Genesis Genesis

По ее информации, автовладелец приобрел в 2021 году автомобиль 2018 года выпуска, который находился на четырехлетней гарантии. В течение третьего года эксплуатации у машины отказали кнопки регулировки заднего сиденья, загорелся индикатор ошибки подушки безопасности, а также возникли проблемы с открытием багажника с ключа и кнопки.

Автомобиль находился на ремонте у официального дилера 35 дней и после выдачи неисправность регулировки сиденья возникла снова. Автовладелец обратился к дилеру, но там ему предложили подождать приема в новый ремонт. После этого автомобилист обратился в суд с иском о возврате товара.

В результате разбирательства Кировский районный суд взыскал с автопроизводителя около 3 млн рублей в счет стоимости автомобиля, почти 11 млн рублей в качестве убытков из-за разницы стоимости автомобилей, более 24,2 млн рублей неустоек за просрочку исполнения требования о возврате, штраф (около 11,3 млн рублей), 50 тыс. рублей за моральный вред, а также расходы на экспертизы, пошлины и оплату услуг представителя. Общая сумма, взысканная судом, составила около 49,8 млн рублей.