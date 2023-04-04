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В ЦБ заявили о подорожании ОСАГО для опытных водителей

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Исполняющий обязанности директора департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов заявил, что стоимость полиса ОСАГО выросла на 17%. Об этом сообщает ПРАЙМ.

При этом для опытных водителей цена ОСАГО увеличилась только на 8%.

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«Действительно, средняя стоимость полиса увеличилась на 17%, но при этом, важный момент, стоимость полиса для тех, кого бы мы назвали опытными водителями и безаварийными водителями, со стажем более трех лет и у кого давно не было аварий, — стоимость полиса по таким водителям выросла всего лишь на 8%», – заявил Смирнов во время своего выступления в совете Совете Федерации на совещании «ОСАГО: баланс интересов страховых организаций и владельцев транспортных средств».

Ранее в ГИБДД предложили отказаться от обязательного предъявления полиса ОСАГО при регистрации авто.

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