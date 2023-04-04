В ЦБ заявили о подорожании ОСАГО для опытных водителей

«Действительно, средняя стоимость полиса увеличилась на 17%, но при этом, важный момент, стоимость полиса для тех, кого бы мы назвали опытными водителями и безаварийными водителями, со стажем более трех лет и у кого давно не было аварий, — стоимость полиса по таким водителям выросла всего лишь на 8%», – заявил Смирнов во время своего выступления в совете Совете Федерации на совещании «ОСАГО: баланс интересов страховых организаций и владельцев транспортных средств».