В Париже собираются запретить аренду электросамокатов

С 1 сентября в Париже могут запретить прокат электросамокатов.

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В городе состоялся референдум, 90 процентов участников которого проголосовали за запрет деятельности сервисов кикшеринга в городе. Пользователей самокатов обвиняют в неуважении к пешеходам и систематических нарушениях правил дорожного движения. При этом явка среди жителей, имеющих право голоса, составила всего 7,6 процента. Власти сообщили, что планируют поддержать решение активистов.

За последние десять лет власти Парижа сумели разгрузить центральные улицы от автомобильного траффика на треть. Значительную роль в улучшении дорожной ситуации сыграло развитие сервисов аренды элекросамокатов. Однако в последнее время все больше жителей стали жаловаться на чувство незащищенности, которое возникает из-за хаотичного передвижения пользователей «средств индивидуальной мобильности» (СИМ). В первую очередь опасности подвержено пожилое население и люди с ограниченными возможностями.

В городе официально работают четыре оператора проката электросамокатов. При этом их контракты истекают уже в августе. Учитывая заявление мэра Парижа, которая сообщила, что поддержит любое решение референдума, с кикшеринговыми фирмами не будут продлевать соглашения.

Представители одной из компаний сообщили, что подобное решение негативно скажется на 800 сотрудниках, а также на 400 000 ежемесячных пользователей электросамокатов. Кроме того, запрет использования СИМ приведет к резкому увеличению автомобильного траффика. Кроме того, если новый закон вступит в силу, он все равно не затронет частных владельцев электросамокатов, которым никто не может запретить пользоваться собственным транспортом.