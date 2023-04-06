BAIC назвала цены автомобилей для России.

6 апреля 2023 китайская марка открыла первый российский автосалон, и в рамках мероприятия представила три модели, с которых начнутся продажи. Помимо седана U5 Plus и кроссовера X35, которые уже встали на конвейер «Автотора» в Калининграде, на наш рынок выйдет рамный внедорожник BJ 40. Рублевые цены всех трех автомобилей уже известны: «Мотору» удалось ознакомиться с прайс-листами.

Фото: BAIC U5 Plus© Motor.ru BAIC U5 Plus© Motor.ru

Седан BAIC U5 Plus, выступающий в классе Hyundai Elantra, оценен в 1 699 000-1 889 000 рублей. Его предложат с 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 113 лошадиных сил (142 Нм крутящего момента), пару которому составляет «механика» либо вариатор.

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В «базе» модели положены диодные фонари (фары при этом галогеновые), 16-дюймовые диски, приборная панель диагональю семь дюймов, мультируль, семидюймовый экран на приборной панели и боковые зеркала с электроприводом и обогревом.

BAIC X35

Вторая модель — кроссовер X35 — это соперник популярной Hyundai Creta. Его рекомендованная стоимость варьируется от 1 698 900 до 2 139 900 рублей. Здесь двигателя два: 1,5-литровый атмосферный агрегат на 116 сил (148 Нм) и 150-сильный турбомотор того же объема (210 Нм). Первому положена только механическая коробка, второму — вариатор.

BAIC X35

В начальном исполнении Fashion кроссовер оснащен полностью светодиодной оптикой с функцией фар follow me home и датчиком света. Колесные диски по умолчанию тоже 16-дюймовые, в салоне — тканевая обивка. Экокожа доступна в более дорогих вариантах.

BAIC BJ 40

Наконец, рамный внедорожник BJ40 Plus станет самой дорогой моделью с ценой 3 759 900 рублей. В движение BJ40 Plus приводит двухлитровый турбомотор мощностью 225 сил (380 Нм), работающий в связке с восьмидиапазонным автоматом. Привод полный.

BAIC BJ 40

Внедорожник будут продавать в единственной комплектации Flagship со светодиодной оптикой, 17-дюймовыми колесами с шинами All-Terrain, хромированным декором экстерьера и съемной пластиковой крышей. Также в списке — запуск двигателя с кнопки, круиз-контроль, виртуальная приборка диагональю 12,3 дюйма, полноразмерная запаска и подогрев сидений с различными регулировками. Мультируль отделан кожей, но кресла все также обиты кожзамом.