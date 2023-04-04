В новых регионах России можно будет оформить электронный полис ОСАГО

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и РСА Евгений Уфимцев заявил, что жители новых регионов России смогут оформить электронный полис ОСАГО. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уфимцев уточнил, что такая возможность появится с 20 апреля. Оформить полис можно будет с помощью системы Российского союза автостраховщиков «Е-Гарант».
«По новым регионам мы оперативно отработали механизм, чтобы для граждан сейчас была действующая возможность. Пока там на этих территориях не работает закон по ОСАГО, но въезжая на остальную территорию России, они должны приобретать полис ОСАГО», – заявил он.
Кроме того, по словам Уфимцева, у жителей новых регионов появится возможность приобрести полис у компаний, которые уже работают в этих регионах.
«Мы делаем доработку, и граждане четырех территорий смогут осуществлять подключение и без проблем покупать электронный полис. Мы за этим будем следить, и такие вещи, доработки мы делаем», – добавил он.
Ранее стало известно, что стоимость полиса ОСАГО выросла на 17%.