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1 час назад

Спрос на летнюю резину упал в России

Deita.ru

За прошлый месяц россияне купили на 16% меньше летней резины по сравнению с мартом прошлого года, сообщает ИА DEITA.RU. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

В России упал спрос на летнюю резину
Фото:  Константин Чалабов, РИА «Новости» Константин Чалабов, РИА «Новости»

По мнению экспертов, причиной снижения покупок шин связано с повышением их стоимости, которая за год увеличилась на 20-30%. «Автолюбители перешли в режим экономии», – заявили эксперты «Платформы ОФД». Кроме этого, снизилась средняя цена за шины – на 24%, до 3,5 тысячи рублей.

Как отметил майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин, на продажи резины повлияло не только желание сэкономить, но и уход известных брендов из России. «Пересаживаться на «Каму» или китайские аналоги он не захочет, просто не доверяет им», – отметил эксперт.

За прошлый год Россию покинули такие бренды Continental, Michelin, Bridgestone, Yokohama, Pirelli, Nokian Tyres. В настоящее время в России продаются только остатки шин, а параллельный импорт не полностью справляется с появившимся ажиотажем.

Руководитель Центра испытаний ФГУП НАМИ, доктор технических наук Денис Загарин считает, что в России есть производители качественных шин, однако они не покроют весь рынок. Однако у россиян в скором времени будет выбор: недорогая Азия или дорогой Michelin, ввезенный по параллельному импорту.

При этом эксперты подчеркивают, что со временем качество шин ухудшается, а значит, они теряют сцепление с дорогой. Все это сказывается на безопасности движения автомобилей.

Автоновости,Виктор Кондрашин,ГИБДД,
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