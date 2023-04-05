В России упал спрос на летнюю резину

За прошлый месяц россияне купили на 16% меньше летней резины по сравнению с мартом прошлого года, сообщает ИА DEITA.RU. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Фото: Константин Чалабов, РИА «Новости» Константин Чалабов, РИА «Новости»

По мнению экспертов, причиной снижения покупок шин связано с повышением их стоимости, которая за год увеличилась на 20-30%. «Автолюбители перешли в режим экономии», – заявили эксперты «Платформы ОФД». Кроме этого, снизилась средняя цена за шины – на 24%, до 3,5 тысячи рублей.

Как отметил майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин, на продажи резины повлияло не только желание сэкономить, но и уход известных брендов из России. «Пересаживаться на «Каму» или китайские аналоги он не захочет, просто не доверяет им», – отметил эксперт.

За прошлый год Россию покинули такие бренды Continental, Michelin, Bridgestone, Yokohama, Pirelli, Nokian Tyres. В настоящее время в России продаются только остатки шин, а параллельный импорт не полностью справляется с появившимся ажиотажем.

Руководитель Центра испытаний ФГУП НАМИ, доктор технических наук Денис Загарин считает, что в России есть производители качественных шин, однако они не покроют весь рынок. Однако у россиян в скором времени будет выбор: недорогая Азия или дорогой Michelin, ввезенный по параллельному импорту.