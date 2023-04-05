Власти выступили за создание индустрии по восстановлению б/у запчастей

Правительство РФ поручило Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития изучить возможность создания индустрии по восстановлению подержанных автозапчастей для их дальнейшего использования, в том числе в рамках ремонта автомобилей по ОСАГО и каско. Об этом говорится в письме вице-премьера Дениса Мантурова, обращенного к министру экономического развития Максиму Решетникову, министру финансов Антону Силуанову и замминистра промышленности и торговли Василию Осьмакову, сообщила в среду газета "Ведомости".

В феврале с этой инициативой выступили в совместном письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина главы четырех комитетов Госдумы.

В письме депутатов говорится, что для создания нового института потребуется принять законопроекты о порядке утилизации транспорта с повторным использованием комплектующих. Для этого нужно сформировать требования к предприятиям по восстановлению комплектующих, ввести правила маркировки, обязать изготовителей авто раскрывать сервисную и техническую документацию, привлекать к ремонту б/у деталей малый и средний бизнес, предусмотрев для них экономические и налоговые льготы, а также ввести таможенную защиту для внутренних производителей от внешнего рынка по локальным артикулам. Кроме того, необходимо законодательно исключить претензии правообладателей по сохранению оригинальных кодов восстанавливаемых деталей.