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1 час назад

"Ведомости": правительство выступило за создание индустрии по восстановлению б/у запчастей

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Правительство РФ поручило Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития изучить возможность создания индустрии по восстановлению подержанных автозапчастей для их дальнейшего использования, в том числе в рамках ремонта автомобилей по ОСАГО и каско. Об этом говорится в письме вице-премьера Дениса Мантурова, обращенного к министру экономического развития Максиму Решетникову, министру финансов Антону Силуанову и замминистра промышленности и торговли Василию Осьмакову, сообщила в среду газета "Ведомости".

Власти выступили за создание индустрии по восстановлению б/у запчастей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В феврале с этой инициативой выступили в совместном письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина главы четырех комитетов Госдумы.

В письме депутатов говорится, что для создания нового института потребуется принять законопроекты о порядке утилизации транспорта с повторным использованием комплектующих. Для этого нужно сформировать требования к предприятиям по восстановлению комплектующих, ввести правила маркировки, обязать изготовителей авто раскрывать сервисную и техническую документацию, привлекать к ремонту б/у деталей малый и средний бизнес, предусмотрев для них экономические и налоговые льготы, а также ввести таможенную защиту для внутренних производителей от внешнего рынка по локальным артикулам. Кроме того, необходимо законодательно исключить претензии правообладателей по сохранению оригинальных кодов восстанавливаемых деталей.

В прошлом году из-за остановки выпуска всех иномарок в стране, кроме китайских, автомобильная отрасль столкнулась с нехваткой запчастей. По мнению заместителя гендиректора "РЕСО-гарантии" Игоря Иванова, такое решение позволит частично решить эту проблему.

Автоновости,Василий Осьмаков,Михаил Мишустин,Максим Решетников,Игорь Иванов,Антон Силуанов,Денис Мантуров,Минэкономразвития,Минпромторг,Госдума,Правительство РФ,
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