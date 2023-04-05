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2 часа назад

Tesla Cybertruck: справился ли пикап с краш-тестом?

Российская Газета

На днях Илон Маск посетил гигафабрику, на которой полным ходом идёт подготовка к серийному производству Tesla Cybertruck. Очевидцы заявляют, что он провёл там несколько часов, значит, было на что посмотреть. Не исключено, что Маск приезжал для участия или контроля съёмок краш-теста пикапа, очередь на который растянулась уже на долгие годы.

Tesla не торопится с публикацией результатов краш-теста пикапа Cybertruck
Фото: СоцсетиСоцсети

Краш-тест состоялся, но вот о его результатах Tesla пока ничего не говорит. Видео было опубликовано в официальном аккаунте соцсети Twitter (запрещена на территории РФ), принадлежащей Илону Маску. На видео пикап разгоняется и направляется в препятствие, представляющее собой бетонную стену, момент столкновения не показан, но оператор запечатлел лица зрителей, которые наблюдают за испытанием.

Важно обратить внимание на то, что Tesla Cybertruck проходит очень жёсткий тест: столкновение с жёстким несминаемым барьером со стопроцентным перекрытием.

Ожидается, что уже в середине 2023 года Cybertruck встанет на конвейер, однако действительно массовый выпуск пикапов "Тесла" начнёт только в следующем году. Серийная версия новинки была представлена в начале марта 2023 года.

Автоновости,Tesla,Илон Маск,
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