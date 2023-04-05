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22 минуты назад

Эксперты назвали главную проблему ОСАГО

Вечерняя Москва

За 20 лет существования закона «Об ОСАГО» в стране так и не удалось найти ее идеальную форму. Об этом сообщил председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Эксперты назвали главную проблему ОСАГО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, многие водители не желают оформлять ОСАГО из-за небольшого штрафа в 800 рублей за отсутствие полиса. Ситуацию усугубляет сокращение численности инспекторов ДПС, в результате которого ослаб контроль за таким водителями. В связи с этим сенатор предложил обеспечить неотвратимость наказания за такое нарушение при помощи камера фото-видеофиксации.

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Заместитель министр финансов России Алексей Моисеев добавил, что отсутствие ОСАГО — длящееся нарушение. Так, если штраф за это будет приходить водителю с каждой камеры, то ответственность за нарушение можно оставить на нынешнем уровне.

— Проехал водитель, например, от Москвы до Рязани и «нащелкал» штрафов на сумму больше, чем стоимость полиса, — пояснил Моисеев.

Однако, по мнению замминистра такой подход неправильный, так как при контроле нарушений с помощью камер, штраф должен приходить не чаще, чем раз в сутки, передают «Известия».

В 2023 году в России могут запустить проект по проверкам наличия полиса ОСАГО при помощи камер. Об этом сообщил Евгений Уфимцев, президент Всероссийского союза страховщиков.

Автоновости,Андрей Кутепов,Евгений Уфимцев,Алексей Моисеев,Всероссийский союз страховщиков,ГИБДД,Совет Федерации,
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