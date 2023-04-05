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9 минут назад

В Китае презентовали дизельные и гибридные пикапы Foton Mars 7 и Mars 9

runews24.ru

Новые китайские пикапы Foton Mars 7 и Mars 9 отличаются друг от друга нюансами дизайна. Mars 7 получил вертикальные фары, а Mars 9 – горизонтальные.

В Китае презентовали дизельные и гибридные пикапы Foton Mars 7 и Mars 9
Фото: runews24.rurunews24.ru

Базовой трансмиссией стал «мягкий» гибрид с 2-литровым турбодизелем и стартер-генератором на 48 В. Мощность – 163 лошадиные силы при 450 Нм крутящего момента. Трансмиссия – восьмидиапазонный АКПП от ZF.

Альтернативный вариант – 2,5-литровый дизель. Такой мотор будет хорош для Mars 9, который демонстрирует большую грузоподъемность. Для новинок анонсирована гибридная версия с АКБ на 100 кВт/ч.

Салон пикапов выглядит технологично и эргономично. Он оснащен 14,6-дюймовым дисплеем, панорамной крышей и виртуальной приборной панелью.

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