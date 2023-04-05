Владельцам большого кроссовера VW запретили возить пассажиров на переднем кресле

Владельцам тысяч кроссоверов Volkswagen Atlas запретили перевозить пассажиров спереди.

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Под отзыв попали 143 тысячи больших вседорожников, известных за пределами США как Teramont, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA). Сервис придется посетить американским хозяевам Volkswagen Atlas 2018-2021 модельного года и Atlas Cross Sport 2020 модельного года.

Причина настоятельной рекомендации — возможная неисправность системы обнаружения пассажиров на переднем пассажирском сиденье, вызванная дефектом проводки. В результате подушка безопасности переднего пассажира может не сработать, даже если на сиденье есть человек. Это увеличивает риск получения травм при аварии, заключают в NHTSA.

В Volkswagen заявили, что работают над устранением проблемы. Ожидается, однако, что решение будет готово только к концу 2023 года. До этого момента владельцам Atlas придется сохранять передние сиденья кроссоверов пустыми. С момента выявления неисправности Volkswagen не получал сообщений о каких-либо травмах, связанных с ней. Впрочем, не было и информации об авариях.

Проблема далеко не нова: о ней стало известно еще в августе 2019 года. Тогда же производитель запустил расследование. По его результатам в 2021 году было заявлено, что отказ системы носит случайный характер, а сигнальная лампочка загорается сразу после сбоя. Эти данные были переданы в NHTSA, которое все же потребовало от Volkswagen дальнейших действий для исправления опасного дефекта.