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32 минуты назад

Разобрали Tank 300: "одноразовые" решения и дешевая шумоизоляция

Российская Газета

Китайские автомобили - главные иномарки на российском рынке в 2023 году. Неудивительно, что один из "китайцев" оказался на подъёмнике "Клубного сервиса": Илья Свиридов рассказал, что представляет из себя Tank 300.

Эксперты разобрали Tank 300 и отметили слабые места рамного внедорожника
Фото: Скриншот с youtube.comСкриншот с youtube.com

Tank 300 - рамный внедорожник. Ведущий отметил странность некоторых конструктивных решений, например, расположение радиаторов за пределами рамы, что в случае ДТП непременно приведёт к выходу их из строя. Решения по подвеске и организации системы полного привода оказались без хитростей, но Свиридов отметил хорошую управляемость "Танка" в том числе благодаря стабилизаторам.

Если говорить об антикоррозийной обработке рамы, то она сделана выборочно, а в полостях состав и вовсе не нанесён, что, впрочем, довольно типичная история для большинства автомобилей, оказывавшихся в "Клубном сервисе" на разборе.

Для автомобиля характерны "одноразовые" решения. В их числе - крепление радиаторной решётки, разъёмы проводки и датчиков. Также странным выглядит крепление крыльев и частей внутри него: при аварии придётся менять и кузовную панель и то, к чему она крепится.

В салоне усилители, по мнению ведущего, играют номинальную роль, не вызывают уверенности усилители в дверях. Зато у Tank 300 массивные пороги, задняя стойка, а крыша хорошо усилена планками.

Если к качеству сварки (за исключением некоторых моментов) и укрытию швов герметиком претензий нет, то бичом "китайца" оказалась шумоизоляция, которая выполнена выборочно и с применением дешёвых материалов. И то, что несмотря на это в салоне относительно тихо, заслуга рамной конструкции и особенностей крепления кузова.

Продажи Tank 300 стартовали в России в середине марта. Автомобиль оснащён 220-сильным рядным бензиновым турбомотором и классическим "автоматом", привод - жёстко подключаемый полный, с раздаткой и межколёсным дифференциалом сзади. Цены на внедорожник стартуют от 3,7 млн рублей.

Пресс-служба Great Wall
Автоновости,Илья Свиридов,
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