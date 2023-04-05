АвтоВАЗ почти вдвое увеличил продажи в марте

Продажи автомобилей Lada выросли почти в два раза в марте 2023 года.

Фото: Lada Lada

По итогам первого весеннего месяца АвтоВАЗ реализовал 23 335 коммерческих и легковых автомобилей, следует из свежего пресс-релиза производителя. Это на 89,9 процентов больше, чем за тот же месяц 2022 года. Однако стоит учитывать, что сравнение идет с низкой базой прошлой весны. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в марте-2022 АвтоВАЗ продал 12 289 новых машин Lada, а за тот же месяц 2021 года — 33 779.

За январь-март нынешнего года россияне купили 64 240 новых автомобилей марки Lada, что на 21,9 процента больше, чем за тот же период 2022 года.

Наиболее востребована на рынке Lada Granta, которая разошлась в количестве 16 254 единицы. На втором месте расположился внедорожник Niva Travel с 3721 проданным экземпляром и ростом на 83,1 процента к марту-2022, а на третьем — Niva Legend, нашедшая 2703 хозяина. Спрос на классическую «Ниву» вырос более чем в три раза — на 212,1 процента.

АвтоВАЗ, как известно, планирует отпустить сотрудников на оплачиваемые корпоративные каникулы на два месяца раньше запланированного — с 29 мая. Связано это с тем, что автогиганту вновь необходимо запастись деталями и найти альтернативных поставщиков, чтобы избежать простоев. Отпуск продлится по 19 июня. Если за это время проблема не будет решена, АвтоВАЗу придется собирать недоукомплектованные автомобили или вводить неполные рабочие дни.