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В России появятся новые Audi Q6 и Audi A6L из Китая

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Дилер "Авилон" привезет в Россию из Китая новые Audi Q6 и Audi A6L. Об этом "Российской газете" рассказал директор розничных продаж компании Ренат Тюктеев.

"В апреле-мае мы ожидаем поступление первых партий сразу нескольких моделей бренда Audi, среди которых - новинка для рынка России, Audi Q6 50 TFSI quattro. Объем первой поставки составит 50 автомобилей, стоимостью от 8,6 млн рублей.

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Данная версия будет представлена в наличии двумя вариантами двигателей и в нескольких комплектациях.

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Вторая новинка - A6L 45 TFSI quattro - представляет собой удлиненную версию "классического" седана Audi A6, с повышенным комфортом для пассажиров благодаря увеличенной колёсной базе.

Стоимость данной модификации начинается от 7,6 млн рублей, объем первой партии составит 30 автомобилей. Эта модель будет востребована корпоративным сектором наших клиентов", - отметил Тюктеев.

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Ранее "РГ" сообщала, что дилеры привезли в Россию хэтчбеки Volkswagen Polo из Китая. За автомобили 2022 года без пробега просят от 2 276 000 рублей.

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