В России предложили индустрию по восстановлению б/у запчастей

В России предложили создать индустрию по восстановлению бывших в употреблении запчастей. Как сообщает Autonews, инициатива обсуждалась во вторник, 4 апреля, на заседании Совета Федерации.

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Как считают эксперты, восстановление компонентов позволит преодолеть дефицит запчастей в России, который возник после ухода иностранных производителей. Кроме того, их могут применять при ремонте автомобилей по ОСАГО и каско.

Для создания новой индустрии потребуется принять законопроекты о порядке утилизации транспорта с повторным использованием комплектующих. Кроме того, нужно будет создать список требований к предприятиям, которые займутся восстановлением запчастей. Отдельно придется обязать автопроизводителей раскрывать сервисную и техническую документацию.