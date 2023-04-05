Стало известно, когда камеры могут начать фиксацию водителей без ОСАГО

Вопрос о повышении штрафа за отсутствие полиса тоже обсуждается.
Проверку наличия полисов ОСАГО у автомобилистов с помощью камер видеофиксации запустят в этом году. Глава Российской ассоциации автостраховщиков Евгений Уфимцев во время своего выступлении в Совете Федерации сообщил, что по этому вопросу ведется работа с ЦБ и ГИБДД.
«Создана рабочая группа между Центральным банком, ГИБДД и РСА по поводу подключения камер, которую возглавил зампред Банка России. Мы планируем, что система проверки наличия полисов ОСАГО действительно в этом году будет запущена», — отметил он.
Уфимцев добавил, что проверять наличие полиса ОСАГО сначала будут у водителей, нарушивших ПДД.
Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что штраф за езду без ОСАГО должен вырасти с нынешних 800 рублей до минимум пяти тысяч.