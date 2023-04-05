Стало известно, когда камеры могут начать фиксацию водителей без ОСАГО

Проверку наличия полисов ОСАГО у автомобилистов с помощью камер видеофиксации запустят в этом году. Глава Российской ассоциации автостраховщиков Евгений Уфимцев во время своего выступлении в Совете Федерации сообщил, что по этому вопросу ведется работа с ЦБ и ГИБДД.