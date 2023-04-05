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58 минут назад

Стало известно, когда камеры начнут выявлять водителей без ОСАГО

За рулем

Вопрос о повышении штрафа за отсутствие полиса тоже обсуждается.

Стало известно, когда камеры могут начать фиксацию водителей без ОСАГО
Фото: За рулемЗа рулем

Проверку наличия полисов ОСАГО у автомобилистов с помощью камер видеофиксации запустят в этом году. Глава Российской ассоциации автостраховщиков Евгений Уфимцев во время своего выступлении в Совете Федерации сообщил, что по этому вопросу ведется работа с ЦБ и ГИБДД.

«Создана рабочая группа между Центральным банком, ГИБДД и РСА по поводу подключения камер, которую возглавил зампред Банка России. Мы планируем, что система проверки наличия полисов ОСАГО действительно в этом году будет запущена», — отметил он.

Уфимцев добавил, что проверять наличие полиса ОСАГО сначала будут у водителей, нарушивших ПДД.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что штраф за езду без ОСАГО должен вырасти с нынешних 800 рублей до минимум пяти тысяч.

Автоновости,Евгений Уфимцев,Алексей Моисеев,Банк России,ГИБДД,Совет Федерации,
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