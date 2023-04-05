Найден способ на 20% увеличить дальность хода электромобилей

Представлена технология, которая улучшит характеристики литиевых аккумуляторов
Американская компания нашла способ на 20 процентов увеличить дальность хода электромобилей.
Фирма Sila представила новый анодный материал, нанокомпозитный кремний, который обеспечит рост удельных параметров батарей и позволит заместить графит, преимущественно поступающий из Китая. Аккумуляторы с технологией Sila меньше весят, быстрее заряжаются и обладает плотностью энергии около 800 ватт-часов на литр. Первой машиной, на которой применят это перспективную разработку, станет внедорожник Mercedes-Benz EQG.
Твердотельные батареи, несмотря на огромное внимание к ним со стороны крупных производителей, так и не стали массовым явлением. Для этого есть несколько причин. Самая важная — технологическая. Считается, что проблемы таких аккумуляторов (рост дендритов на аноде, чувствительность к температуре, давлению и многое другое) нельзя решить в обозримом будущем, а вот традиционные литиевые, напротив, ещё могут удивить.
К числу скептиков твердотельных технологий относится выходец из «Теслы» Джин Бердичевски, генеральный директор компании Sila. Фирма разрабатывает перспективные анодные материалы и у неё даже есть готовый коммерческий продукт — нанокомпозитный кремний (NCS), который выйдет на рынок под торговой маркой Titan Silicon. Им можно частично либо полностью заменить графит, что приведёт к росту удельных характеристик батарей и увеличению запаса хода электрокаров.
Нанокомпозитный кремний снизит массу аккумуляторов на 15 процентов, а их объём — на 20. Дальность хода увеличится на 20—40 процентов, или 160—320 километров. При этом время зарядки с 10 до 80 процентов сократится до 10 минут. И всё это при плотности энергии около 800 ватт-часов на литр (не рекорд для кремния, но показатель очень хороший). Чтобы добиться таких результатов, Sila провела тесты с более чем 70 тысячами различных материалов и оформила 200 патентов. Первым продуктом, где использовали батарею с NCS-анодом, стал фитнес-трекер WHOOP 4.0.
Ну а поскольку нанокомпозитный кремний совместим с ячейками любого типа (цилиндрическими, «пакетиками», призматическими) и легко встраивается в существующие цепочки поставок, то его будут применять и в автомобилях. Технологией уже заинтересовался Mercedes-Benz. Если планы не изменятся, то аккумуляторы c NCS-анодами появятся в грядущем внедорожнике EQG. Ещё один важный момент: предложение заменить графит нанокремнием — это, по сути, попытка выдавить с рынка Китай, поскольку больше 90 процентов графита поступает именно оттуда.