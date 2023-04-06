Для производства Lada Niva организуют дополнительную смену в субботу

Субботняя смена будет организована АвтоВАЗом 8 апреля для линии 3, где выпускают Lada Niva. Вопрос о такой же работе для линии 5 (Granta) пока обсуждается, сообщает Нетипичный АВТОВАЗ.
Так, решено, что внедорожники будут выпускаться в указанный день в течение 8 часов. Занятые на этом работники получат за такой труд в двойном размере.
Принять подобное решение для конвейера Granta пока не позволяет ситуация с поставками комплектующих.
Накануне стало известно, что по итогам марта 2023 года официальными дилерами марки Lada в России было реализовано 23 335 коммерческих и пассажирских автомобилей, что на 89,9% выше, чем в марте 2022 года.
В то же время компания ускорила подготовку к старту производства машин в Санкт-Петербурге и намерена начать выпуск автомобилей под брендом Lada в городе на Неве уже в мае-июне текущего года. Ожидается, что первым на конвейер встанет кроссовер FAW Bestune Т77.