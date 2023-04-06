Для производства Lada Niva организуют дополнительную смену в субботу

Субботняя смена будет организована АвтоВАЗом 8 апреля для линии 3, где выпускают Lada Niva. Вопрос о такой же работе для линии 5 (Granta) пока обсуждается, сообщает Нетипичный АВТОВАЗ.

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Так, решено, что внедорожники будут выпускаться в указанный день в течение 8 часов. Занятые на этом работники получат за такой труд в двойном размере.

Принять подобное решение для конвейера Granta пока не позволяет ситуация с поставками комплектующих.

Накануне стало известно, что по итогам марта 2023 года официальными дилерами марки Lada в России было реализовано 23 335 коммерческих и пассажирских автомобилей, что на 89,9% выше, чем в марте 2022 года.