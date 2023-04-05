Объявлены цены на новые модели FAW в России - конкурентов "Москвичей"

В середине апреля компания FAW планирует начать продажи двух новых моделей лифтбека B70 и кроссовера T55. В то же время стоимость моделей представительством марки уже определена - прайс-листы появились на официальном сайте марки.

Фото: www.automome.com.cn www.automome.com.cn

Bestune T55 - компактный переднеприводный "паркетник" с длиной кузова 4437 мм и размером колёсной базы 2650 мм. Под капотом установлен полуторалитровый бензиновый двигатель объёмом 1.5 литра и мощностью 124 л.с., агрегатируемые 7-скоростным "роботом" с двумя сцеплениями.

www.automome.com.cn

Модель привезут в двух версиях исполнения: Beyondе по цене 2 288 610 рублей и Transcend стоимостью 2 371 410 рублей, однако прайс может измениться. В том, что это окончательная цена, заставляют усомниться нетипичные для стоимости цифры: они больше похожи на сумму, которая получается при конвертации иностранной валюты в российские рубли.

www.automome.com.cn

Второй новинкой FAW в России станет лифтбек Bestune B70 длиной 4810 мм и межосевым расстоянием 2800 мм. В Китае автомобиль доступен с турбочетвёркой 1.5 литра (169 л.с., 258 Нм) и 7-ступенчатым "роботом", а также с двухлитровым двигателем (224 л.с., 340 Нм) и 6-диапазонной АКПП от Aisin. Силовые агрегаты для нашей страны предусмотрены аналогичные, только моторы "задушили" до 124 и 160 л.с. соответственно. Опять же стоит оговориться, что данные пока имеют предварительный характер.

www.automome.com.cn

Лифтбек предложат в четырёх комплектациях по цене 2 327 250 - 2 778 376 рублей. В базе Bestune B70 оснащён светодиодной оптикой, панорамной крышей, кожаным салоном, мультимедиа с экраном 12,3 дюйма, двухзонным климат-контролем, задними датчиками парковки, системой бесключевого доступа, запуском двигателя с кнопки, подогревом передних сидений, 18-дюймовыми колёсами на литых дисках.

Салон Bestune B70