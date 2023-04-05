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Назван официальный автомобиль ПМЭФ-2023

За рулем

Впервые столь высокого признания удостоен китайский бренд.

Назван официальный автомобиль ПМЭФ-2023
Фото: За рулемЗа рулем

Официальным автомобилем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) станет Exeed VX. Форум пройдет 14–17 июня в Санкт-Петербурге.

Все спикеры и партнеры мероприятия будут передвигаться только на этих полноприводных внедорожниках.

Как отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, автомобили Exeed VX смогут обеспечить необходимый уровень комфорта для участников.

В компании Exeed отмечают, что начало 2023 года стало для марки очень успешным. В январе рост продаж составил более 300%, в феврале – 229% по сравнению с соответствующими месяцами прошлого года. При этом бренд занимает активную общественную позицию и является инициатором ряда проектов, направленных на поддержку и развитие социально-культурных инициатив.

За рулем

Exeed VX – полноразмерный флагманский внедорожник, имеет общую длину 4,97 м, удлиненную колесную базу (2,9 м) и гибкую 7-местную конфигурацию «2+3+2». Модель представлена в России в трех комплектациях: Luxury, President и President Limited Edition.

Автоновости,Александр Стуглев,
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