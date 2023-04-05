Назван официальный автомобиль ПМЭФ-2023

Все спикеры и партнеры мероприятия будут передвигаться только на этих полноприводных внедорожниках.

В компании Exeed отмечают, что начало 2023 года стало для марки очень успешным. В январе рост продаж составил более 300%, в феврале – 229% по сравнению с соответствующими месяцами прошлого года. При этом бренд занимает активную общественную позицию и является инициатором ряда проектов, направленных на поддержку и развитие социально-культурных инициатив.