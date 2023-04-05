GM за счет «добровольного выкупа» рабочих мест хочет экономить по $1 млрд в год

Американский автоконцерн General Motors запускает программу добровольного увольнения с компенсацией для своих сотрудников, с помощью которой планирует освободить 5 тыс. рабочих мест. Об этом сообщает Bloomberg.

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С помощью программы «добровольного выкупа» рабочих мест автоконцерн рассчитывает экономить по $1 млрд в год, начиная с 2023-го. Он ввел эту меру, чтобы избежать принудительных сокращений.