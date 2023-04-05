$79.36+1.4186.72+2.10
2 часа назад

General Motors сократит 5 тыс. рабочих мест в целях экономии

Газета.Ru

Американский автоконцерн General Motors запускает программу добровольного увольнения с компенсацией для своих сотрудников, с помощью которой планирует освободить 5 тыс. рабочих мест. Об этом сообщает Bloomberg.

GM за счет «добровольного выкупа» рабочих мест хочет экономить по $1 млрд в год
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

С помощью программы «добровольного выкупа» рабочих мест автоконцерн рассчитывает экономить по $1 млрд в год, начиная с 2023-го. Он ввел эту меру, чтобы избежать принудительных сокращений.

General Motors вынужден экономить средства, поскольку концерн планирует в течение следующих нескольких лет инвестировать $35 млрд в обновление модельного ряда и переход от двигателей внутреннего сгорания к электрическим силовым установкам. В частности, к 2025 году GM рассчитывает довести число электрических моделей в своей линейке до 30.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий