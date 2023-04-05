Stellantis и BMW ведут переговоры с Panasonic о постройке заводов аккумуляторов для электромобилей

Stellantis и BMW ведут переговоры с Panasonic о сотрудничестве для постройки новых заводов по производству аккумуляторов для электромобилей в Северной Америке. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Stellantis, третья по величине автомобильная группа в мире по объему продаж, уже объявила о планах построить два таких завода в Северной Америке. Один из них возведут совместно c LG Energy Solution, а второй — с Samsung. Panasonic может стать возможным партнером для постройки третьего завода.

Автопроизводители не стали комментировать информацию. Представитель Panasonic подчеркнул, что организация изучает различные стратегии роста своего бизнеса автомобильных аккумуляторов, однако не стал раскрывать дополнительную информацию.