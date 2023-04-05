Volkswagen отозвал 143 тысячи автомобилей из-за проблем с подушками безопасности

Volkswagen вынужден был отозвать 143 тыс. внедорожников Atlas, которые были проданы в США из-за неисправностей в работе подушек безопасности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на CNN.

Речь идет об автомобилях, выпущенных с 2018 по 2021 годы. Как выяснилось, на переднем пассажирском сиденье обнаружилась неисправность у подушек безопасности. По заявлению Национального управления дорожной безопасности США, датчики, определяющие вес пассажира, в этих моделях не работают должным образом. Это, в свою очередь, может привести к отключению подушек безопасности в случае нахождения на этом сиденье ребенка.

Volkswagen обещает бесплатно устранить дефект после выяснения его причины. Владельцам Atlas придется сохранять передние сиденья кроссоверов пустыми до тех пор, пока Volkswagen не устранит дефект. Проблема была выявлена еще в 2019 году, однако решение будет готово только к концу 2023 года.