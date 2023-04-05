"Российская газета" выяснила, машины каких марок сдают в зачет покупки новых автомобилей "Москвич" (на основе данных дилерских центров "Петровский" в Москве и Санкт-Петербурге).
Оказалось, что 40% - это Renault, еще 20% - это Lada. При этом другие бренды (Skoda, Citroen, Toyota и т.д.) дают еще 40%. Более половины машин - это седаны, а доля сделок в трейд-ин - 60%. Средняя сумма доплаты за "Москвич" в сделках трейд-ин - 900 000 рублей, доля кредитных сделок - 57%.
Комментирует статистику директор по маркетингу и ИТ Группы компаний "Петровский" Сергей Новосельский.
"Очевидно, что по мере включения бренда в государственные программы поддержки спрос на автомобили "Москвич" будет расти.
Сейчас уже можно говорить, что кредитная доля и доля сделок трейд-ин в продажах автомобилей Москвич - неплохая (на уровне 60%). Это позволяет оптимистично смотреть на перспективы бренда.
Мы видим, что этими возможностями пользуются, как правило, именно те покупатели, кто ранее приобретал автомобили европейских и корейских марок массового сегмента. Доверие к качеству автомобилей "Москвич" подчеркивает тот факт, что клиенты сдают в зачет сделок трейд-ин в основном свежие машины европейских марок", - рассказал "РГ" Новосельский.
Напомним, накануне "Москвич" представил новую модель "Москвич 6". Продажи автомобиля начнутся во второй половине года.