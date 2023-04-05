Оказалось, что 40% - это Renault, еще 20% - это Lada. При этом другие бренды (Skoda, Citroen, Toyota и т.д.) дают еще 40%. Более половины машин - это седаны, а доля сделок в трейд-ин - 60%. Средняя сумма доплаты за "Москвич" в сделках трейд-ин - 900 000 рублей, доля кредитных сделок - 57%.