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41 минуту назад

С каких автомобилей россияне пересаживаются на кроссоверы "Москвич 3"

Российская Газета

"Российская газета" выяснила, машины каких марок сдают в зачет покупки новых автомобилей "Москвич" (на основе данных дилерских центров "Петровский" в Москве и Санкт-Петербурге).

Оказалось, что 40% - это Renault, еще 20% - это Lada. При этом другие бренды (Skoda, Citroen, Toyota и т.д.) дают еще 40%. Более половины машин - это седаны, а доля сделок в трейд-ин - 60%. Средняя сумма доплаты за "Москвич" в сделках трейд-ин - 900 000 рублей, доля кредитных сделок - 57%.

Комментирует статистику директор по маркетингу и ИТ Группы компаний "Петровский" Сергей Новосельский.

"Очевидно, что по мере включения бренда в государственные программы поддержки спрос на автомобили "Москвич" будет расти.

Сейчас уже можно говорить, что кредитная доля и доля сделок трейд-ин в продажах автомобилей Москвич - неплохая (на уровне 60%). Это позволяет оптимистично смотреть на перспективы бренда.

Мы видим, что этими возможностями пользуются, как правило, именно те покупатели, кто ранее приобретал автомобили европейских и корейских марок массового сегмента. Доверие к качеству автомобилей "Москвич" подчеркивает тот факт, что клиенты сдают в зачет сделок трейд-ин в основном свежие машины европейских марок", - рассказал "РГ" Новосельский.

Напомним, накануне "Москвич" представил новую модель "Москвич 6". Продажи автомобиля начнутся во второй половине года.

Автоновости,Видео,Renault,Skoda,Toyota,Citroen,Lada,Сергей Новосельский,
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