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1 час назад

До России добрались новые кроссоверы Mitsubishi ASX

Motor.ru

В России продают кроссоверы Mitsubishi ASX 2023 года выпуска.

До России добрались новые кроссоверы Mitsubishi ASX
Фото: © Mitsubishi© Mitsubishi

Как заметила «Газета.Ru», объявления о продаже вседорожников без пробега появились на нескольких классифайдах. По самой низкой цене (с учетом различных скидок и трейд-ин) «пятидверку» предлагают в Москве: автомобиль с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил, вариатором и передним приводом крупный дилер оценивает в 1,9 миллиона рублей. Без скидок цена составит 2,8 миллиона.

Другой продавец из Москвы предлагает Mitsubishi ASX с той же «техникой» за 2,5 миллиона рублей. В Подмосковье кроссовер, импортированный из ОАЭ, продают за 2,9 миллиона рублей: машина уже прошла таможню и готова к постановке на учет в ГИБДД, отмечает дилер. За аналогичную цену выставлен ASX в Татарстане — 2,8 миллиона рублей.

Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX

В России помимо двухлитрового агрегата на 150 сил Mitsubishi ASX предлагали с 177-сильным «атмосферником» объемом 1.6 литра, причем двухлитровый мотор сочетался только с полным приводом. Стоимость модели на российском сайте уже не указана, но последняя официальная цена для нашего рынка варьировалась от 2 669 000 до 3 289 000 рублей.

Сейчас Mitsubishi по понятным причинам не поставляет автомобили в Россию и не производит их на заводе в Калужской области: сборка остановилась еще в апреле 2022 года.

Mitsubishi ASX первого поколения выпускается с 2010 года. Осенью прошлого года дебютировал «второй» ASX, который породнился с Renault Captur образца 2019 года, позаимствовав почти все — от внешности до моторной гаммы. В Германии, например, его цена стартует с 26 490 евро или 2,3 миллиона рублей за вариант с базовой литровой «турботройкой» мощностью 91 лошадиная сила.

Автоновости,Mitsubishi ASX,Renault,Mitsubishi,ГИБДД,
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