До России добрались новые кроссоверы Mitsubishi ASX

В России продают кроссоверы Mitsubishi ASX 2023 года выпуска.

Фото: © Mitsubishi © Mitsubishi

Как заметила «Газета.Ru», объявления о продаже вседорожников без пробега появились на нескольких классифайдах. По самой низкой цене (с учетом различных скидок и трейд-ин) «пятидверку» предлагают в Москве: автомобиль с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 150 лошадиных сил, вариатором и передним приводом крупный дилер оценивает в 1,9 миллиона рублей. Без скидок цена составит 2,8 миллиона.

Другой продавец из Москвы предлагает Mitsubishi ASX с той же «техникой» за 2,5 миллиона рублей. В Подмосковье кроссовер, импортированный из ОАЭ, продают за 2,9 миллиона рублей: машина уже прошла таможню и готова к постановке на учет в ГИБДД, отмечает дилер. За аналогичную цену выставлен ASX в Татарстане — 2,8 миллиона рублей.

Mitsubishi ASX

Mitsubishi ASX

Mitsubishi ASX

В России помимо двухлитрового агрегата на 150 сил Mitsubishi ASX предлагали с 177-сильным «атмосферником» объемом 1.6 литра, причем двухлитровый мотор сочетался только с полным приводом. Стоимость модели на российском сайте уже не указана, но последняя официальная цена для нашего рынка варьировалась от 2 669 000 до 3 289 000 рублей.

Сейчас Mitsubishi по понятным причинам не поставляет автомобили в Россию и не производит их на заводе в Калужской области: сборка остановилась еще в апреле 2022 года.