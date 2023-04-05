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Changan поднял цены на три кроссовера в России

Китайский автопроизводитель Changan в апреле увеличил цены трех моделей своих кроссоверов на российском рынке. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга прайс-листов автопроизводителей.

Changan поднял цены на три кроссовера в России
© Changan

Changan Uni-K в двух комплектациях Luxe и Tech подорожал на 30 тыс. рублей, до 3 619 900 рублей и 3 749 900 рублей соответственно. Changan CS85 Coupe с 2,0-литровым мотором и 8-ступенчатой АКП вырос в цене на 60 тыс. рублей (до 3 359 000 рублей).. Кроме того, Changan CS75FL подорожал во всех четырех комплектациях на 100 тыс. рублей и предлагается по цене от 2 469 900 рублей.

Ранее стало известно, что в марте восемь автопроизводителей в России изменили цены на автомобили. Тогда Changan снизил цены на кроссоверы CS35 Plus и CS55 Plus, которые подешевели на 140-160 тыс. руб.

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