Changan поднял цены на три кроссовера в России

Китайский автопроизводитель Changan в апреле увеличил цены трех моделей своих кроссоверов на российском рынке. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга прайс-листов автопроизводителей.

Changan Uni-K в двух комплектациях Luxe и Tech подорожал на 30 тыс. рублей, до 3 619 900 рублей и 3 749 900 рублей соответственно. Changan CS85 Coupe с 2,0-литровым мотором и 8-ступенчатой АКП вырос в цене на 60 тыс. рублей (до 3 359 000 рублей).. Кроме того, Changan CS75FL подорожал во всех четырех комплектациях на 100 тыс. рублей и предлагается по цене от 2 469 900 рублей.