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17 минут назад

Сбер добавил в свое приложение сервис заправки автомобилей

Motor.ru

В приложении Сбера заработал сервис «Заправить Авто», бывший FuelUp. К нему подключены более 7 тысяч заправочных станций по всей России — и их количество будет только расти. Запустить сервис можно с помощью виртуального ассистента Салют. А чтобы заправиться, достаточно указать тип топлива, колонку и количество литров. Разумеется, до 99 процентов покупки можно оплатить конусными баллами.

Заправить автомобиль теперь можно прямо из приложения Сбера
Фото: © «Мотор.ру»© «Мотор.ру»

В приложении «СберБанк Онлайн» заработал сервис «Заправить Авто». Он активируется через виртуального ассистента Салют и даёт доступ к семи тысячам заправочных станций по всей России. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно лишь выбрать АЗС, указать тип топлива, колонку и количество литров. Но главное — Сбер позволяет оплачивать до 99 процентов бонусами СберСпасибо.

При этом за каждую заправку через «Заправить Авто» бонусами на карту вернётся 1 процента, а если подключить подписку СберПрайм+ — до 10 процентов. Как и прежде, накопленными бонусами можно оплачивать покупки у партнёров СберСпасибо по всей стране. Наконец, к сервису могут подключиться даже корпоративные клиенты — так им станет проще отслеживать расход топлива в разрезе машин, водителей и даже отдельных территорий.

«Для нас важно заботиться о своих пользователях и предлагать им всё необходимое для комфортного решения повседневных дел и рабочих задач. Мы видим интерес клиентов к сервису и продолжим развивать его, расширяя сеть заправок и добавляя новый удобный функционал для частных и корпоративных клиентов», — Исхак Казанбиев, генеральный директор сервиса «Заправить Авто».

Автоновости,Сбербанк России,
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