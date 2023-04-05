Заправить автомобиль теперь можно прямо из приложения Сбера

В приложении Сбера заработал сервис «Заправить Авто», бывший FuelUp. К нему подключены более 7 тысяч заправочных станций по всей России — и их количество будет только расти. Запустить сервис можно с помощью виртуального ассистента Салют. А чтобы заправиться, достаточно указать тип топлива, колонку и количество литров. Разумеется, до 99 процентов покупки можно оплатить конусными баллами.

Фото: © «Мотор.ру» © «Мотор.ру»

В приложении «СберБанк Онлайн» заработал сервис «Заправить Авто». Он активируется через виртуального ассистента Салют и даёт доступ к семи тысячам заправочных станций по всей России. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно лишь выбрать АЗС, указать тип топлива, колонку и количество литров. Но главное — Сбер позволяет оплачивать до 99 процентов бонусами СберСпасибо.

При этом за каждую заправку через «Заправить Авто» бонусами на карту вернётся 1 процента, а если подключить подписку СберПрайм+ — до 10 процентов. Как и прежде, накопленными бонусами можно оплачивать покупки у партнёров СберСпасибо по всей стране. Наконец, к сервису могут подключиться даже корпоративные клиенты — так им станет проще отслеживать расход топлива в разрезе машин, водителей и даже отдельных территорий.