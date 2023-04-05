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14 минут назад

НАПИ: запчасти на Chery, Geely и Haval подорожали на 9% с декабря по март

Газета.Ru

Средняя стоимость оригинальных запасных частей из «страховой корзины» на автомобили китайских марок Chery, Geely и Haval увеличилась с декабря по март на 9,1%, сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

Запчасти на Chery, Geely и Haval с декабря по март подорожали на 9%
Фото: Наталья Горшкова/РИА «Новости»Наталья Горшкова/РИА «Новости»

В «страховую корзину» входят детали, используемые при восстановлении автомобилей после ДТП — бамперы, фары и фонари, решетки радиатора, крылья, колесные диски, подушки безопасности и лобовые стекла. По данным НАПИ, средняя стоимость такого набора оригинальных деталей для автомобилей трех популярных китайских марок составила в марте 50,4 тыс. рублей против 46,2 тыс. рублей в декабре 2022 года. При этом по сравнению с февралем средняя стоимость запчастей «страховой корзины» немного снизилась: с 50,7 тыс. рублей до 50,4 тыс рублей.

Наиболее сильно с декабря по март подорожали задние бамперы: в среднем на 26,8%. Стоимость фар выросла в тот же период на 22,4%, передних бамперов на 17%, колесных дисков на 16,6%.

Автоновости,Chery,Geely,
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