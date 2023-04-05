Запчасти на Chery, Geely и Haval с декабря по март подорожали на 9%

Средняя стоимость оригинальных запасных частей из «страховой корзины» на автомобили китайских марок Chery , Geely и Haval увеличилась с декабря по март на 9,1%, сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

В «страховую корзину» входят детали, используемые при восстановлении автомобилей после ДТП — бамперы, фары и фонари, решетки радиатора, крылья, колесные диски, подушки безопасности и лобовые стекла. По данным НАПИ, средняя стоимость такого набора оригинальных деталей для автомобилей трех популярных китайских марок составила в марте 50,4 тыс. рублей против 46,2 тыс. рублей в декабре 2022 года. При этом по сравнению с февралем средняя стоимость запчастей «страховой корзины» немного снизилась: с 50,7 тыс. рублей до 50,4 тыс рублей.