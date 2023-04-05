Для москвичей с инвалидностью стал доступен инклюзивный каршеринг, сообщили «Мосленте» в пресс-службе сервиса «Ситидрайв». Машины компании оснастили функцией ручного управления.

Фото: Мослента Мослента

«В специально оборудованных машинах установлен дополнительный привод управления, который полностью дублирует функции педалей, включая переключение АКПП. Благодаря этому водитель может управлять автомобилем, используя только руки», — говорится в пресс-релизе.

Для удобства водителей с ограниченными возможностями в автомобилях сделают ручку на руле для управления одной рукой, а также приспособления для пересаживания из инвалидного кресла в салон каршеринга.

Как отметили в пресс-службе, заказать такую машину важно минимум за четыре часа до поездки. Ее подаст техник компании. Он же поможет сесть за руль. При этом стоимость аренды остается стандартной.