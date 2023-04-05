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46 минут назад

Ford запатентовал дроны для диагностики и технического обслуживания машин на расстоянии

Газета.Ru

На сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США появилась заявка от компании Ford, которая описывает систему удаленного технического обслуживания автомобилей при помощи квадрокоптеров.

Ford сделает квадрокоптеры для удаленного ремонта автомобилей
Фото: United States Patent and Trademark Office'sUnited States Patent and Trademark Office's

Система подразумевает наличие в интеллектуальном блоке автомобиля Ford сенсоров, регистрирующих различные виды неисправностей. Они будут подавать на сервера компании сигналы о проблемах, после чего из ближайшего депо к машине направятся дроны-ремонтники.

На данным момент в патенте Ford указан лишь один вид ремонта – это разрядка аккумулятора. Для этого дроны оборудуют специальными щупами, при помощи которых они смогут замыкать контакты аккумуляторов и подавать на них заряд для срабатывания зажигания.

Издание New York Post отмечает, что это не первый раз, когда Ford патентует системы с дронами. Ранее, например, компания забронировала встраиваемые в крыши квадрокоптеры, которые при ДТП будут взлетать и подавать сигнал бедствия.

В New York Post считают, что обе описанные системы могут оказаться довольно полезными для жителей сельской местности.

Автоновости,Ford,
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