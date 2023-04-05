Новый MINI Countryman разделит силовую установку с BMW iX1

Электрический MINI Countryman будет проезжать без подзарядки 450 километров. При этом топовый двухмоторный вариант кроссовера разделит силовую установку с BMW iX1, что означает 313 лошадиных сил, 494 Нм крутящего момента и батарею ёмкостью 64,7 киловатт-часа. Новый Countryman увеличится в размерах, а ещё окажется более дружелюбным к экологии: на всей цепочке добавленной стоимости выбросы CO₂ снижены на 85 процентов.
Очередная порция данных о MINI Countryman следующего поколения проливает свет на техническую составляющую новинки. Причём, как и предполагалось, у «Миника» будет много общего c BMW iX1. Так, полноприводный Countryman SE ALL4 получит двухмоторную установку от iX1 xDrive30 с пиковой мощностью 313 лошадиных сил и 494 Нм крутящего момента и батарей ёмкостью 64,7 киловатт-часа. Но будет ещё и простенький одномоторный вариант Countryman E, развивающий 191 силу.
Заявленный запас хода «старшего» электрокара — 450 километров (у iX1 — 417—440 км). Новый Countryman окажется на 13 сантиметров длиннее предшественника. Ему достанутся колёса, на 70 процентов состоящие из вторичного алюминия, и материалы отделки салона из полиэстера, полученного путём переработки пластиковых бутылок. Благодаря этому снижение выбросов углекислого газа по всей цепочке добавленной стоимости составило 85 процентов.
Наконец, будущий MINI Countryman станет первой моделью марки с отметкой Made in Germany. Предприятие в Лейпциге, где сейчас выпускают BMW 1 Series, 2 Series Gran Coupe и 2 Series Active Tourer, получит инвестиции в размере 800 миллионов евро и расширит выпуск компонентов для электромобилей. К 2024 году здесь появятся ещё восемь производственных линий, а штат увеличится на тысячу человек. Старт производства нового Countryman запланирован на ноябрь 2023 года.