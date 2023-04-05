Новый MINI Countryman разделит силовую установку с BMW iX1

Электрический MINI Countryman будет проезжать без подзарядки 450 километров. При этом топовый двухмоторный вариант кроссовера разделит силовую установку с BMW iX1, что означает 313 лошадиных сил, 494 Нм крутящего момента и батарею ёмкостью 64,7 киловатт-часа. Новый Countryman увеличится в размерах, а ещё окажется более дружелюбным к экологии: на всей цепочке добавленной стоимости выбросы CO₂ снижены на 85 процентов.

Фото: © MINI © MINI

Очередная порция данных о MINI Countryman следующего поколения проливает свет на техническую составляющую новинки. Причём, как и предполагалось, у «Миника» будет много общего c BMW iX1. Так, полноприводный Countryman SE ALL4 получит двухмоторную установку от iX1 xDrive30 с пиковой мощностью 313 лошадиных сил и 494 Нм крутящего момента и батарей ёмкостью 64,7 киловатт-часа. Но будет ещё и простенький одномоторный вариант Countryman E, развивающий 191 силу.

MINI

MINI

Заявленный запас хода «старшего» электрокара — 450 километров (у iX1 — 417—440 км). Новый Countryman окажется на 13 сантиметров длиннее предшественника. Ему достанутся колёса, на 70 процентов состоящие из вторичного алюминия, и материалы отделки салона из полиэстера, полученного путём переработки пластиковых бутылок. Благодаря этому снижение выбросов углекислого газа по всей цепочке добавленной стоимости составило 85 процентов.