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1 час назад

Михаил Колодочкин составил ТОП-3 вредных для автомобиля привычек водителей

Южный автомобиль

Автомобильный эксперт Михаил Колодочкин в беседе с «Вечерней Москвой» назвал вредные привычки водителей, которые способны спровоцировать быстрый износ важных узлов и агрегатов.

Эксперт назвал вредные для автомобиля привычки водителей
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

На первое место в списке вредных привычек, влияющих на автомобиль, специалист поставил курение. Оно ухудшает состояние салона, также на стекле образуется сильная пленка, из-за которой ухудшается видимость. Никотиновую пленку со стекла можно отмыть.

Вредной привычкой эксперт назвал выжим сцепления на остановках. При такой езде ресурс двигателя значительно снижается.

Еще одна вредная привычка заключается в переключении автоматической коробки передач в режим P на каждом светофоре. Переключаться в паркинг можно только при длительной остановке, например на железнодорожном переезде.

Еще одна распространенная привычка, вредящая автомобилю — забыть поставить машину на стояночный тормоз. Стоянка машины с АКПП на уклоне без ручника повышает нагрузку на некоторые детали автоматической трансмиссии и сокращает срок ее службы.

Также Михаил Колодочкин назвал ошибочным утверждение, что частая заправка автомобиля вредит топливному насосу.

Автоновости,
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