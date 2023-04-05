Эксперт назвал вредные для автомобиля привычки водителей

Автомобильный эксперт Михаил Колодочкин в беседе с «Вечерней Москвой» назвал вредные привычки водителей, которые способны спровоцировать быстрый износ важных узлов и агрегатов.
На первое место в списке вредных привычек, влияющих на автомобиль, специалист поставил курение. Оно ухудшает состояние салона, также на стекле образуется сильная пленка, из-за которой ухудшается видимость. Никотиновую пленку со стекла можно отмыть.
Вредной привычкой эксперт назвал выжим сцепления на остановках. При такой езде ресурс двигателя значительно снижается.
Еще одна вредная привычка заключается в переключении автоматической коробки передач в режим P на каждом светофоре. Переключаться в паркинг можно только при длительной остановке, например на железнодорожном переезде.
Еще одна распространенная привычка, вредящая автомобилю — забыть поставить машину на стояночный тормоз. Стоянка машины с АКПП на уклоне без ручника повышает нагрузку на некоторые детали автоматической трансмиссии и сокращает срок ее службы.
Также Михаил Колодочкин назвал ошибочным утверждение, что частая заправка автомобиля вредит топливному насосу.