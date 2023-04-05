$79.50+0.1487.10+0.37
56 минут назад

На Кубани будут судить водителя, который протащил по дороге инспектора ДПС

Газета.Ru

В Краснодарском крае передано в суд уголовное дело жителя Тихорецкого района, который за рулем автомобиля протащил 20 м по дороге инспектора ГИБДД. Об этом сообщается на официальном сайте СУ Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю. Инцидент произошел в ночь на 22 января 2023 года. Водитель не отреагировал на приказ инспектора остановиться и пытался уехать.

На Кубани будут судить водителя, который протащил по дороге инспектора ДПС
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Во время остановки на запрещающий сигнал светофора на пересечении с улицей Октябрьской, с целью пресечения противоправных действий фигуранта к его автомобилю подбежал один из инспекторов ДПС и открыл водительскую дверь. В этот момент злоумышленник, желая скрыться и воспрепятствовать законным требованиям представителя власти, привел автомобиль в движение», — отмечается в сообщении СК.

Инспектор при этом ухватился за машину, и водитель протащил его около 20 м по проезжей части. Несмотря на это, полицейский смог дотянуться до рычага стояночного тормоза и остановить автомобиль. Водителю предъявлено обвинение в применении насилия к представителю власти по части 1 статьи 318 УК РФ. За такое преступление предусмотрено до 5 лет лишения свободы.

Автоновости,Следственный комитет,ГИБДД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий