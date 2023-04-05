BAIC в России сделал ставку на внедорожники

Накануне "Автотор" сообщил о начале производства двух моделей BAIC: седана U5 Plus и компактного кроссовера X35, также был анонсирован выход внедорожника BJ40 Plus - о ценах на все эти модели "РГ" рассказала. Однако линейка будет включать в себя семь моделей. Шесть из них уже рассекречены.

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Так, в РФ появится BAIC X55 - кроссовер длиной 4620 мм и колёсной базой 2735 мм - чуть крупнее Toyota RAV4. Для модели заявлен 188-сильный турбированный двигатель и 7-ступенчатый "робот" с двойным сцеплением. Как и у большинства "китайцев", привод - только передний. Сзади установлена независимая многорычажка, передняя подвеска - независимая на стойках "МакФерсон". Цены в Китае - от 99 900 до 153 900 юаней (1,15-1,77 млн рублей).

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Beijing X7 - ещё одна новинка, который уже доступна на рынке Казахстана с турбомотором 1,5 литра (180 л.с., 280 Нм) и "роботом" в паре. Кроссовер не имеет комплектаций с полным приводом. Длина модели - 4710 мм, межступичное расстояние составляет 2800 мм. Стоимость X7 в Китае - 114 900 - 216 900 юаней (1,32-2,5 млн рублей), в Казахстане за "паркетник" просят 17 млн тенге (почти 3 млн рублей).

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Наконец, третья новинка - полноразмерный рамный внедорожник BAIC BJ60 длиной 5020 мм и базой в 2820 мм. Он укомплектован двухлитровым турбомотором мощностью 266 л.с., 8-диапазонным "автоматом" и системой полного привода с тремя блокировками.