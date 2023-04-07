На «Москвичи» начнут выдавать льготные кредиты

Кроссоверы «Москвич 3» включат в программу льготного автокредитования.

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На продукцию московского автозавода наконец распространят скидку, положенную машинам стоимостью до двух миллионов рублей, сказал гендиректор МАЗ «Москвич» Дмитрий Пронин в эфире радио «Шансон». По его словам, согласие Минпромторга получено, и дело за малым — за техническим оформлением. Правда, круг россиян, которые смогут воспользоваться скидкой, заметно ограничили.

«Надеюсь, до конца апреля мы там появимся, а может быть и раньше», — сказал Пронин о включении «Москвича» в программу льготного автокредитования. Речь идет о «Москвиче 3» — пока единственном автомобиле завода с рекомендованной розничной ценой до двух миллионов рублей.

Скидка, как и прежде, равна 20 процентам от стоимости кроссовера (но не более 625 000 рублей): то есть, если считать от РРЦ в 1 970 000 рублей, она составит 394 000 рублей. Жители Дальнего Востока, которым предоставляется 25-процентная скидка, смогут сэкономить 492 500 рублей.

Однако в 2023 году программа была перезапущена с новыми ограничениями. Теперь воспользоваться льготой смогут медработники, учителя, мобилизованные, добровольцы или военнослужащие по контракту, принимающие участие в СВО, а также члены их семей. Не относящиеся к ним семьи с детьми и россияне, впервые покупающие машину, в этот перечень больше не входят.