КС РФ разъяснил порядок возврата страховок при покупке автомобиля

Если покупатель автомобиля в кредит позже отказывается от части дополнительных страховок, оформленных ради скидки, то продавец вправе отменить дисконт. Однако сумма в этом случае должна быть пропорциональна тому объему выплат, которые покупатель не произвел или которые ему возвращены. К такому выводу пришел Конституционный суд РФ, изучив дело о споре между автодилером и Кириллом Матюшовым из Мурманска.

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Матюшов оказался должен компании "Аксель - Ренорд" 270 тысяч рублей, после того как 30 декабря 2019 года оформил у автодилера кредит на автомобиль стоимостью 1,3 миллиона рублей. В договоре было указано, что цена рассчитана с учетом скидки, предоставленной при условии заключения ряда страховых договоров. Уже 10 января 2020 года Матюшин погасил кредит и попытался вернуть сумму страховки жизни и здоровья. "Аксель - Ренорд", в свою очередь, потребовала вернуть всю сумму скидки, и суды встали на ее сторону, руководствуясь статьей 428 ГК РФ. Эта норма позволяет расторгнуть так называемый договор присоединения, то есть составленный одной из сторон, только если он "содержит явно обременительные для присоединившейся стороны условия, которые она не приняла бы при наличии возможности участвовать в определении условий договора". Суды посчитали, что у Матюшова был выбор - он мог купить машину без скидки.

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Однако, по мнению заявителя, договор в этой части несправедлив и "является просто грабительским, поскольку в случае расторжения договора личного страхования страховщик возвращает страхователю 59 884 рубля, а покупатель дополнительно уплачивает продавцу 269 970 рублей". То есть в отсутствие каких-либо убытков продавец получает необоснованную выгоду.

В отношениях с продавцами покупатели лишены возможности влиять на содержание договоров

Изучив доводы сторон, КС принял решение о необходимости пересмотреть решение судов общей юрисдикции по делу Матюшова. Пункты 2 и 3 статьи 428 ГК РФ признаны не противоречащими Конституции РФ, поскольку они предполагают необходимость принимать во внимание наличие явного неравенства переговорных возможностей продавца и покупателя, существенно затрудняющего изменение содержания отдельных условий договора.

- Баланс прав и законных интересов продавца и покупателя предполагает, что при наличии комплекса явно неблагоприятных для покупателя обстоятельств соответствующие способы защиты должны реализовываться не путем полного отказа от взыскания предоставленной скидки, а путем обеспечения пропорциональности взыскания части скидки тому объему выплат, которые покупатель не произвел или которые были ему возвращены по договорам в силу их досрочного и одностороннего прекращения, - решил КС РФ.

При этом судьи руководствовались прежде всего тем, что в силу конституционного принципа справедливости свобода, признаваемая за лицами, ведущими экономическую деятельность, и гарантируемая им защита должны быть уравновешены требованием ответственного отношения к правам и свободам тех, кого затрагивают результаты этой деятельности.