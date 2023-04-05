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54 минуты назад

"Русский автомобиль": завод Volkswagen в Калуге покупает Chery

Российская Газета

Telegram-канал "Русский автомобиль" рассказал, что завод Volkswagen в Калуге покупает китайская фирма Chery.

Завод Volkswagen в Калуге может купить Chery
Фото: Борис Захаров/РГБорис Захаров/РГ

"Документального подтверждения этой информации у меня нет. Но источник доселе был весьма надёжным", - отмечается в сообщении.

Ранее проходила информация, что владельцем завода Volkswagen в Калуге может стать холдинг "Авилон". Также потенциальным покупателем завода называлась "Азия Авто" из Казахстана, поскольку у нее есть лицензия на выпуск автомобилей Volkswagen и Skoda.

Volkswagen заявил о приостановке деятельности в России еще в марте 2022 года. Летом прошлого года стало известно, что Volkswagen закрыл свой офис в Нижнем Новгороде. Компания арендовала на территории ГАЗа производственные площади, на которых собирались три модели марки Skoda (Kodiaq, Karoq, Octavia) и Volkswagen Taos.

Не так давно появилась информация, что арбитражный суд Нижегородской области снял арест с части активов Volkswagen в России, которые были заблокированы после требования ГАЗа взыскать с компании более 15,5 миллиарда рублей. Требования были удовлетворены частично - отменены обеспечительные меры по аресту недвижимого имущества и арест на производственное оборудование.

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