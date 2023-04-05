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21 минуту назад

Первый серийный спорткар Toyota пустят с молотка

Motor.ru

На аукцион выставили первый серийный спорткар Toyota под названием Sports 800.

Автомобиль появился на известном портале Bring a Trailer. Представленная модель в кузове тарга является дебютным серийным спорткаром японской компании. За несколько лет производства инженеры собрали чуть больше трех тысяч подобных машин. В настоящее время стоимость эксклюзивного лота составляет 41 000 долларов (примерно 3,2 миллиона рублей по текущему курсу).

Первый образец Toyota Sports 800 представили в 1962 году в рамках Токийского автосалона. Спустя три года инженеры запустили спорткар в серийное производство. Всего специалисты построили 3131 автомобиль, которые получили облегченный кузов за счет применения тонкой стали и алюминиевых панелей. В результате масса 3580-миллиметрового спорткара составила всего 580 килограммов.

Выставленная на торги модель сошла с конвейера в 1967 году. За годы эксплуатации «Тойота» прошла 51 000 километров, сохранившись в превосходном состоянии. Под капотом заднеприводного спорткара находится 800-кубовый оппозитный мотор с воздушным охлаждением, отдача которого составляет 45 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает четырехступенчатая «механика». Максимальная скорость автомобиля составляет 160 километров в час.

Toyotа Sports 800 Bring a Trailer
Toyotа Sports 800 Bring a Trailer
Toyotа Sports 800 Bring a Trailer

Считается, что до наших дней сохранилось не более десяти процентов от общего тиража Sports 800. В настоящий момент за первый серийный спорткар японской марки на торгах предлагают 41 000 долларов (примерно 3,2 миллиона рублей по текущему курсу).

В конце марта в США прошли торги, (https://motor.ru/news/corvette-c3-capsule-27-03-2023.htm) в ходе которых продали 47-летний Chevrolet Corvette. За аутентичный спорткар покупатель заплатил 40 454 доллара.

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