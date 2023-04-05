Самая мощная версия Mercedes-Benz S-Class будет стоить, как Porsche Cayenne Turbo GT.

Гибрид Mercedes-AMG S 63 E Performance может похвастаться силовой установкой на базе «битурбовосьмёрки» V8 4.0 и разгоном до «сотни» за 3,3 секунды. Уже объявлено, что у седана будет лимитированная версия Edition 1. Она будет выпускаться ограниченное время, а выделится особым декором и богатым оснащением. Помимо этого, ей обещаны колеса диаметром 21 дюйм и красные тормозные суппорты.

Mercedes-AMG S 63 E Performance — самый мощный седан S-Класса за всю историю. И число «63» в его названии по-прежнему означает восьмицилиндровый двигатель, хотя младшие C 63 уже вовсю используют «четвёрку» M 139 с электрическим турбокомпрессором. Гибридная «эска» развивает 802 лошадиные силы и 1430 Нм крутящего момента, а разгон с места до ста у неё занимает 3,3 секунды. Максимальная скорость с пакетом AMG Driver's — 290 километров в час.

В Германии S 63 E Performance стоит от 208 392,80 евро, или 18,2 миллиона рублей. Столько же просят, к примеру, за рекордсмена Нюрбургринга 640-сильный Porsche Cayenne Turbo GT. На старте продаж седан будет доступен в лимитированной версии Edition 1, которая отличится «мануфактурным» окрасом alpine grey, эксклюзивной обивкой салона из кожи «наппа» и красными тормозными суппортами.