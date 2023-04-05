"Москвич 6": сколько будет стоить новая модель возрожденного бренда

Накануне был рассекречен новый автомобиль бренда "Москвич". Им стал лифтбек "Москвич 6". Продажи машины должны начаться во второй половине года. Цены и технические характеристики пообещали опубликовать ближе к старту продаж. Как рассказал "Российской газете" независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов, "Москвич 6" должен занять нишу ушедших западных и японских моделей в массовом сегменте.

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"Москвич 6" станет второй моделью, которая будет выпущена одноименным Московским автомобильным заводом. Примерная стоимость автомобиля может составить от 1,9 до 2,2 млн рублей.

Судя по сходству с китайским лифтбеком Sehol Yao, который является более премиальной версией JAC J7, "Москвич 6" может занять долю ушедших западных и японских моделей в массовом сегменте. Например, новый автомобиль будет конкурировать с Toyota Corolla, Skoda Octavia, Kia Cerato, Volkswagen Bora", - отмечает эксперт.