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1 час назад

"Москвич 6": сколько будет стоить новая модель возрожденного бренда

Российская Газета

Накануне был рассекречен новый автомобиль бренда "Москвич". Им стал лифтбек "Москвич 6". Продажи машины должны начаться во второй половине года. Цены и технические характеристики пообещали опубликовать ближе к старту продаж. Как рассказал "Российской газете" независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов, "Москвич 6" должен занять нишу ушедших западных и японских моделей в массовом сегменте.

"Москвич 6": сколько будет стоить новая модель возрожденного бренда
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Москвич 6" станет второй моделью, которая будет выпущена одноименным Московским автомобильным заводом. Примерная стоимость автомобиля может составить от 1,9 до 2,2 млн рублей.

Судя по сходству с китайским лифтбеком Sehol Yao, который является более премиальной версией JAC J7, "Москвич 6" может занять долю ушедших западных и японских моделей в массовом сегменте. Например, новый автомобиль будет конкурировать с Toyota Corolla, Skoda Octavia, Kia Cerato, Volkswagen Bora", - отмечает эксперт.

Напомним, ранее "РГ" выяснила, машины каких марок сдают в зачет покупки новых автомобилей "Москвич".

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