Компания Tesla выпустила 11-ю версию автопилота

Как сообщает SPEEDME.RU, автовладельцы Tesla получили возможность использовать 11-ю версию автопилота Full Self Driving. Уже появилась информация о том, что система помощи American House привнесла значительные улучшения в технологию. Многие из них стали возможными благодаря внедрению так называемого «единого стека».

Фото: Моя Москва.онлайн Моя Москва.онлайн

До сих пор Tesla оснащалась в некотором смысле двумя системами помощи при вождении. Был Autopilot, который управлял движением по автомагистрали, и был Full Self Driving, который вместо этого вмешивался при движении со сложными сценариями.