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49 минут назад

Компания Tesla выпустила 11-ю версию автопилота

Моя Москва.онлайн

Как сообщает SPEEDME.RU, автовладельцы Tesla получили возможность использовать 11-ю версию автопилота Full Self Driving. Уже появилась информация о том, что система помощи American House привнесла значительные улучшения в технологию. Многие из них стали возможными благодаря внедрению так называемого «единого стека».

Компания Tesla выпустила 11-ю версию автопилота
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

До сих пор Tesla оснащалась в некотором смысле двумя системами помощи при вождении. Был Autopilot, который управлял движением по автомагистрали, и был Full Self Driving, который вместо этого вмешивался при движении со сложными сценариями.

Благодаря обновлению система стала безопаснее и получила дополнительные функции. Согласно отчету, автомобили начнут думать как люди и перестанут ориентироваться только по разметке на асфальте.

Автоновости,Tesla,
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