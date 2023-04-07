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2 часа назад

На заводе Volkswagen в Калуге выпустят 1 тысячу Exeed

Российская Газетаиещё 6

Telegram-канал "Русский автомобиль" сообщил о том, что на заводе Volkswagen в Калуге уже в этом году должны выпустить тысячу машин Exeed.

На заводе Volkswagen в Калуге выпустят тысячу автомобилей Exeed
Фото: Пресс-служба ExeedПресс-служба Exeed

"Разумеется, крупноузловым методом. Если есть такой план, значит его создатели мало или совсем не сомневаются в продаже завода "Авилону" и Chery", - отмечает источник.

Напомним, ранее проходила информация, что к заводу Volkswagen в Калуге присматривается марка Chery. На это, по данным инсайдеров, указывает недавнее посещение находящегося по соседству калужского завода Gestamp совместной делегации из высших чинов Chery и "Авилона".

Марка Exeed входит в топ-5 самых популярных на российском рынке. В прошлом месяце в РФ было реализовано 3 368 машин.

Что касается Volkswagen, то концерн заявил о приостановке деятельности в России еще в марте 2022 года.

Автоновости,Chery,Volkswagen,Авилон,
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