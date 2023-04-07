На заводе Volkswagen в Калуге выпустят тысячу автомобилей Exeed

Telegram-канал "Русский автомобиль" сообщил о том, что на заводе Volkswagen в Калуге уже в этом году должны выпустить тысячу машин Exeed.

Фото: Пресс-служба Exeed Пресс-служба Exeed

"Разумеется, крупноузловым методом. Если есть такой план, значит его создатели мало или совсем не сомневаются в продаже завода "Авилону" и Chery", - отмечает источник.

Напомним, ранее проходила информация, что к заводу Volkswagen в Калуге присматривается марка Chery. На это, по данным инсайдеров, указывает недавнее посещение находящегося по соседству калужского завода Gestamp совместной делегации из высших чинов Chery и "Авилона".

Марка Exeed входит в топ-5 самых популярных на российском рынке. В прошлом месяце в РФ было реализовано 3 368 машин.