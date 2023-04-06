Электрический пикап Ram 1500 REV окажется самым дальнобойным в классе. С опциональной батарей на 229 киловатт-часов он сможет проезжать 500 миль, или больше 800 километров. Но на подходе ещё более «сумасшедший» вариант — 1500 REV XR, запас хода у которого будет заметно больше. Подробности об этой модификации появятся позднее, так что пока раскрыты только характеристики обычного пикапа. Так, по паспорту он быстрее углеродного 1500 TRX и штатно будет оснащаться пневмоподвеской.

Фото: © Ram © Ram

Электрический пикап Ram 1500 REV оказался не таким оригинальным, как предвещавший его концепт 1500 Revolution, зато в техническом плане ему есть чем удивить. В преддверии Нью-йоркского автосалона оглашены все технические характеристики модели, плюс анонсирован «дальнобойный» 1500 REV XR. К слову, даже обычный пикап с опциональной батареей ёмкостью 229 киловатт-часов (стандартная — 168 кВт•ч) обеспечит больше 800 километров хода, так что заявление действительно громкое.

Ram

Пикап 1500 REV — первенец «грузовой» платформы STLA Frame, разработанной специально под рамные машины на электрической тяге. Двухмоторная силовая установка здесь выдаёт 663 лошадиные силы и 841 Нм крутящего момента. Разгон до 60 миль в час (97 км/ч) занимает 4,4 секунды, то есть 1500 REV немного быстрее 712-сильного 1500 TRX. При этом электрогрузовик может буксировать прицеп массой 6350 килограммов и преодолевать броды глубиной до 61 сантиметра.

Ram

Бортовая сеть машины работает под напряжением 800 вольт, что позволяет подключаться даже к 350-киловаттным терминалам. Кроме того, пикап поддерживает технологию двунаправленной передачи энергии, причём её избыток можно не только отдавать обратно в сеть, но и использовать для подзарядки другого автомобиля. Система питания внешнего оборудования сделана по типу фордовской Pro Power Onboard. Её мощность — 10,8 киловатта (3,6 кВт от розеток в носу и до 7,2 через розетки в грузовом отсеке).

Ram